Тренерський штаб Сампдорії визначився з переліком футболістів, на яких розраховує у матчі 25-го туру Серії А.

Марко Джампаоло взяв на виїзд до Мілана 22-х футболістів. Знайшлося місце у заявці українцю Владиславу Супрязі.

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Водночас інший зимовий новачок ще не готовий грати. Себастьян Джовінко пропустить звітний поєдинок. Хороша новина – повернення Фабіо Квальярелли, який майже місяць перебував у лазареті команди. Серед трьох заявлених нападників найбільші шанси вийти у стартовому складі має Франческо Капуто.

До слова, матч Мілан – Сампдорія відкриватиме програму ігрового дня, початок зустрічі о 13:30. Наразі "россонері" посідають третє місце в турнірній таблиці Серії А, а "блучерк'ятті" лише 16-ті.

Символізму звітному поєдинку додає постать Марко Джампаоло. Наставник генуезців свого часу очолював Мілан, але протримався там лише кілька місяців. Матч першого кола завершився мінімальною поразкою Сампдорії.

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