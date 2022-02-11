"Дуже переживав за Супрягу в останньому матчі, але знаю, що це була тактична заміна від тренера. Треба було змінити трохи гру. Я вже трошки заспокоївся.

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Переживаю за емоційний стан Владислава, тому що він у нього не найкращий. Він кожну гру хоче грати, плюс дається взнаки те, що він не може забити. Гол додав би йому сил та емоційного сплеску. Йому треба трохи заспокоїтись – "step by step" і потихеньку виходити на той рівень", – сказав Ротань у коментарі YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Нагадаємо, Супряга невдало дебютував у матчі 24-го туру Серії А з Сассуоло. Представник Динамо замінив на 36 хвилині травмованого Габб'ядіні, однак своєю грою не вразив Джампаоло і покинув поле вже на початку другого тайму.

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