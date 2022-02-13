Тренерский штаб Сампдории определился с перечнем футболистов, на которых рассчитывает в матче 25-го тура Серии А.

Марко Джампаоло взял на выезд в Милан 22 футболиста. Нашлось место в заявке украинцу Владиславу Супряге.

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В то же время другой зимний новичок еще не готов играть. Себастьян Джовинко пропустит отчетный поединок. Хорошая новость – возвращение Фабио Квальяреллы, почти месяц находившегося в лазарете команды. Среди трех заявленных нападающих самые большие шансы выйти в стартовом составе у Франческо Капуто.

К слову, матч Милан – Сампдория откроет программу игрового дня, начало встречи в 13:30. На данниый момент "россонери" занимают третье место в турнирной таблице Серии А, а "блучеркьятти" только 16-е.

Символизм отчетному поединку придает фигура Марко Джампаоло. Наставник генуэзцев в свое время возглавлял Милан, но продержался там всего несколько месяцев. Матч первого круга завершился минимальным поражением Сампдории.

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