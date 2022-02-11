"Я вже розмовляв з Джовінко. У нього була чудова кар'єра, я питав його про досвід у Торонто. Він одразу ж відгукнувся на наше запрошення. Я впевнений, що він швидко набере форму. Нам довелося взяти ще одного нападника, тому що Супряга – це молодий гравець. Йому потрібно освоїтися, він довго не грав, є проблеми з мовою. Ми постали перед труднощами під час пошуку форварда, оскільки команди хотіли надто великих грошей за оренду з правом викупу.

"Якби не заміна Супряги, то могла постраждати вся команда": тренер Сампдорії пожертвував українцем заради тактики

Ми не хотіли, щоб команда ослабла. Дуже важливо залишитися в Серії А, тому ми вирішили відмовитися від деяких варіантів. На роль форварда було кілька кандидатур, наприклад, Нсаме, який все ж вирушив до Венеції. За його оренду та подальший викуп просили великі гроші. Йому 28, це все було ризиковано, адже ми не знали, де будемо у червні.

Не вдалося домовитися і щодо Пікколі, якому потрібна ігрова практика. Беріша, ще один цікавий гравець з міжнародним досвідом, але ми вирішили взяти іншого нападника", – наводить слова Ланні Tuttomercatoweb.

"Супряга має вибуховий потенціал": трансфер гравця Динамо вразив Італію – паралелі з топ-форвардом і єдина проблема