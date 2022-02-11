"Я уже разговаривал с Джовинко. У него была отличная карьера, я спрашивал его об опыте в Торонто. Он сразу же согласился на наше приглашение. Я уверен, что он быстро наберет форму. Нам пришлось взять еще одного нападающего, потому что Супряга – это молодой игрок, ему нужно освоиться. Он долго не играл, есть проблемы с языком. Мы столкнулись с трудностями при поиске форварда, поскольку команды хотели слишком больших денег за аренду с правом выкупа.

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Мы не хотели, чтобы команда ослабла. Очень важно остаться в Серии А, потому мы решили отказаться от некоторых вариантов. На роль форварда было несколько кандидатур, например, Нсаме, который все же отправился в Венецию. За его аренду и последующий выкуп просили большие деньги. Ему 28, это все было рискованно, мы ведь не знали, где будем в июне.

Не удалось договориться и по Пикколи, которому нужна игровая практика. Бериша, еще один интересный игрок с международным опытом, но мы решили взять другого нападающего", – приводит слова Ланни Tuttomercatoweb.

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