Супряга: Тренери розкажуть, як правильно грати проти збірної Туреччини

Нападник Збірної України U-19 Владислав Супряга поділився враженнями від матчу другого туру групового раунду Євро-2018 (U-19) проти Англії та розповів, що чекати від майбутнього поєдинку проти турків.

"Думаю, нічия закономірний результат. Обидві команди мали приблизно рівні шанси на успіх. Поєиднок проти Англії був складнішим, ніж проти збірної Франції. Англійці виглядали сильніше фізично, боротьбу практично не програвали. Ця гра забрала дуже багато сил.

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В наступному матчі проти збірної Туреччини ми знову хочемо викластися більше ніж на сто відсотків і досягти потрібного результату.

В чому сила турецької збірної? Вони намагаються грати першим номером, і в них це добре виходить. У команді багато технічних швидких виконавців. У захисті вони діють чіпко. Утім, наші тренери розкажуть, як правильно грати проти цього суперника", – розповів Супряга прес-службі ФФУ.

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Україна та Англія набрали по 4 очки та продовжують лідирувати у групі B. Українці знаходяться за крок до півфіналу турніру.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня о 18:30 збірна України U-19 зіграє поєдинок третього туру групового етапу юнацького Євро-2018.

Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Україна U-19 – Туреччина U-19: анонс матчу Євро-2018