Супряга: Тренеры расскажут, как правильно играть против сборной Турции

Нападающий сборной Украины U-19 Владислав Супряга поделился впечатлениями от матча второго тура группового раунда Евро-2018 (U-19) против Англии и рассказал, что ожидать от будущего поєдинка против Турции.

"Думаю, ничья закономерный результат. Обе команды имели примерно равные шансы на успех. Поеиднок против Англии был сложнее, чем против сборной Франции. Англичане выглядели сильнее физически, борьбу практически не проигрывали. Эта игра забрала очень много сил.

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В следующем матче против сборной Турции мы снова хотим выложиться больше чем на сто процентов и достичь нужного результата.

В чем сила турецкой сборной? Они пытаются играть первым номером, и у них это хорошо получается. В команде много технических быстрых исполнителей. В защите они действуют цепко. Впрочем, наши тренеры расскажут, как правильно играть против этого соперника", – рассказал Супряга пресс-службе ФФУ.

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Украина и Англия набрали по 4 очка и продолжают лидировать в группе B. Украинцы находятся в шаге от полуфинала турнира.

Напомним, сегодня, 23 июля в 18:30 сборная Украины U-19 сыграет поединок третьего тура группового этапа юношеского Евро-2018.

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Украина U-19 – Турция U-19: анонс матча Евро-2018