Україна U-19 – Туреччина U-19: анонс матчу Євро-2018

Збірна України U-19 в одному кроці від виходу у півфінал юніорського Євро-2018. Анонс матчу проти збірної Туреччини U-19 читайте на Футбол 24.

Україна U-19 – Туреччина U-19

23 липня, 18:30, Сейняйокі, "ОмаСп"

Головний арбітр: Жонатан Лардо (Бельгія)

Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Збірна України U-19 на юніорському Євро зарекомендувала себе дуже бойовитим колективом, перегравши у першому матчі французів, а у другому зігравши дуже справедливу нічию проти Англії. Це може слугувати серйозним індикатором сили команди Олександра Петракова – особливо на фоні Туреччини, яка програла обидві свої гри, примудрившись пропустити від французів п'ять сухих м'ячів. На папері наша збірна є однозначним фаворитом, однак свій статус життєво необхідно підтвердити на полі – і не лише через питання престижу.

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Збірна України U-19 може вийти у півфінал Євро-2018

Ситуація у групі B і проста, і складна водночас. Англія та Україна очолюють групу з чотирма очками в активі, однак на п'яти їм наступає Франція, в якої менше всього на одне. Таким чином, відразу три збірні претендують на вихід з групи. Україна має право на поразку туркам, однак лише в тому випадку, якщо Франція програє або зіграє внічию проти англійців, або ж Англія програє з більшою різницею м'ячів, ніж Україна. Перемога або нічия України виводять її у півфінал Євро-2018 U-19.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Збірна України U-19 програла всі матчі проти збірної Туреччини U-19. У трьох зустрічах українці двічі програли з відривом у два м'ячі (2013 та 2016 роки), а у 2015 році програла з рахунком 3:4. Загальний рахунок протистояння – 9:3.

2. Збірна Туреччини на Євро-2018 U-19 є командою з найменшою кількістю забитих голів (2 м'ячі) та найбільшою кількістю пропущених (8 голів).

3. Збірна України на Євро-2018 U-19 забила найменше голів, якщо не враховувати Туреччину та Фінляндію – 3 м'ячі. Втім, і суперники у нас були дуже сильні: у попередніх двох матчах Україна переграла минулих переможців Євро U-19 – Францію та Англію.

4. Нападник збірної України U-19 та СК Дніпро-1 Владислав Супряга у листопадовому матчі з горностаївським Миром зробив ривок зі швидкістю 35,8 км/год – це швидше, ніж рекорд АПЛ, який належить гравцю Манчестер Сіті Лерою Сане (35,48 км/год).

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Кадрова ситуація

Збірна України змогла уникнути травм чи дискваліфікацій, але головному тренеру команди Олександру Петракову, ймовірно, доведеться провести ротацію складу. У фізично важкому матчі проти Англії українці підсіли вже у другому таймі, а після нього, за словами Петракова, багатьох футболістів від втоми тягнуло на блювоту. В матчі проти Туреччини нас влаштує навіть нічия, а турків не влаштує вже нічого, крім літака додому – коли, як не зараз, давати відпочинок лідерам?

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Збірна Туреччини також змогла уникнути травм, однак без втрат в її складі не обійшлося – причому дуже серйозних. Атакуючий хавбек Рахметулла Берішбек перебрав жовтих карток, а нападник ПСЖ Метехан Гюльчу взагалі отримав вилучення у грі проти Франції. Останнє є проблемою, адже він – основний форвард, який вже забивав на Євро-2018 U-19 – у ворота Англії. Всі інші гравці збірної Туреччини готові до матчу.

Орієнтовні склади на матч Україна U-19 – Туреччина U-19

Україна U-19: Кучерук, Миколенко, Бондар, Снурніцин, Корнієнко, Бєляєв, Дришлюк, Конопля, Ременюк, Цітаішвілі, Супряга

Туреччина U-19: Дадакденіз, Гюнеш, Гюлей, Челебі, Їлмаз, Ялчин, Кутучу, Омюр, Сінік, Октай, Каракаш

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Закидувати шапками турків не можна: так, вони програли французам з рахунком 5:0, однак проти Англії вони зіграли з рахунком 2:3, маючи шанс на нічию. Туркам важливо не дати надію на можливість "гримнути дверима", адже в противному випадку вони упруться і стане важко. Втім, нашу збірну влаштує і нічия, а в перемогу турків над Україною на Євро-2018 U-19 віриться дуже важко.

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Збірна України U-19 за грою виглядає набагато сильніше, ніж Туреччина. Знайти мотивацію на матч, який нічого не вирішує, нашим суперникам буде важко – їх футболістам самий час повертатися в клуби, які вже проводять збори і в яких конкуренти не дрімають. В нашій же збірній шанс отримають деякі резервисти, тому мотивація буде на найвищому рівні. Саме тому найбільш вірогідним результатом здається перемога України в лайт-режимі.

Михайло Юхименко, Футбол 24