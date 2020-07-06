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Суперрезультативний одноклубник Шведа може перебратися в АПЛ за величезну суму

6 липня 20:01 - Читать на русском
Суперрезультативний одноклубник Шведа може перебратися в АПЛ за величезну суму
Одсон Едуар / фото із відкритих джерел

Нападник Селтіка Одсон Едуар новий сезон може розпочати в чемпіонаті Англії.

Керівництво Крістал Пелас готує понад 30 мільйонів євро на лідера атак шотландського Селтіка, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, "орли" рішуче налаштовані здійснити трансфер Одсона Едуара вже цього літа. Окрім того, за французьким центрфорвардом стежать Арсенал, Лестер і Лідс.

У минулому сезоні 22-річний одноклубник Мар'яна Шведа провів за Селтік 27 матчів у чемпіонаті Шотландії, в яких забив 21 гол та віддав 12 гольових передач, чим суттєво допоміг "кельтам" здобути чергове чемпіонство. Також у активі Едуара 6 голів та 5 асистів у 12-ти матчах єврокубків.

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Теги
Англія Селтік Селтік Крістал Пелас Крістал Пелас Одсон Одсон Едуар
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