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Суперрезультативний одноклубник Шведа может перебраться в АПЛ за огромную сумму

20:02 - Читати українською
Суперрезультативний одноклубник Шведа может перебраться в АПЛ за огромную сумму
Одсон Эдуар / фото с открытых источников

Нападающий Селтика Одсон Эдуар новый сезон может начать в чемпионате Англии.

Руководство Кристал Пэлас готовит более 30 миллионов евро на лидера атак шотландского Селтика, сообщает The Sun.

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По информации издания, "орлы" решительно настроены осуществить трансфер Одсона Эдуара уже этим летом. Кроме того, за французским центрфорвардом следят Арсенал, Лестер и Лидс.

В прошлом сезоне 22-летний одноклубник Марьяна Шведа провел за Селтик 27 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил 21 гол и отдал 12 голевых передач, чем существенно помог "кельтам" завоевать очередное чемпионство. Также в активе Эдуара 6 голов и 5 ассистов в 12-ти матчах еврокубков.

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Селтик Селтик Кристал Пэлас Кристал Пэлас Англия Одсонн Одсонн Эдуар
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