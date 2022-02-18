– Вийшла хороша гра, особливо у другому таймі, перемогли. Насамкінець трохи розслабилися, адже працюємо під навантаженнями, відчували, що було важко. До перерви команда суперника нас добре пресингувала, але у другому таймі ми вирівняли гру, почали використовувати зони та вільний простір, тому й вдалося перемогти.

– Чи вивчаєте суперників на зборах, чи готуєтеся до них спеціально?

– Ні, ми працюємо за своєю програмою та граємо, з ким скажуть.

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– Чи вдалося повною мірою реалізувати комбінації, які награєте у тренувальному процесі?

– Ми старалися їх виконувати, а наскільки добре це виходило, вирішить тренер, і ми це обговоримо на теоретичному занятті. Загалом, мені здається, здебільшого ми справлялися.

– Вам діставалося від суперників, ви кілька разів опинялися на газоні, вам надавали допомогу лікарі. Як зараз почуваєтеся?

– Мені знову дісталося у хворе місце. Але нічого страшного, це футбол. Зараз почуваюся нормально, тож, думаю, все буде добре.

– Чи перемоги на зборах додають психологічної впевненості перед поновленням офіційних матчів чемпіонату?

– Звичайно. Ми маємо зберігати чемпіонський настрій, перемагати у кожному матчі. Повинні повернути собі чемпіонство цього сезону.

– У якій функціональній готовності перебуває команда? Наскільки ви вже готові до другої частини сезону?

– Наразі важко сказати, оскільки, як я вже сказав, працюємо під навантаженнями. У контрольних матчах вже граємо більше тайму, а це важкувато. Але в нас ще буде час на відпочинок, гадаю, ми підготуємося добре. У відсотках, думаю, команда готова на 75%, а решта 25 додадуться після відпочинку, – цитує Дубінчака офіційний сайт Динамо.

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