"Суперників не вивчаємо, граємо, з ким скажуть": Дубінчак розповів про підготовку Динамо і чемпіонські амбіції
Захисник Динамо Владислав Дубінчак поділився думками щодо переможного спарингу проти Вальмієри (2:0).
– Вийшла хороша гра, особливо у другому таймі, перемогли. Насамкінець трохи розслабилися, адже працюємо під навантаженнями, відчували, що було важко. До перерви команда суперника нас добре пресингувала, але у другому таймі ми вирівняли гру, почали використовувати зони та вільний простір, тому й вдалося перемогти.
– Чи вивчаєте суперників на зборах, чи готуєтеся до них спеціально?
– Ні, ми працюємо за своєю програмою та граємо, з ким скажуть.
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– Чи вдалося повною мірою реалізувати комбінації, які награєте у тренувальному процесі?
– Ми старалися їх виконувати, а наскільки добре це виходило, вирішить тренер, і ми це обговоримо на теоретичному занятті. Загалом, мені здається, здебільшого ми справлялися.
– Вам діставалося від суперників, ви кілька разів опинялися на газоні, вам надавали допомогу лікарі. Як зараз почуваєтеся?
– Мені знову дісталося у хворе місце. Але нічого страшного, це футбол. Зараз почуваюся нормально, тож, думаю, все буде добре.
– Чи перемоги на зборах додають психологічної впевненості перед поновленням офіційних матчів чемпіонату?
– Звичайно. Ми маємо зберігати чемпіонський настрій, перемагати у кожному матчі. Повинні повернути собі чемпіонство цього сезону.
– У якій функціональній готовності перебуває команда? Наскільки ви вже готові до другої частини сезону?
– Наразі важко сказати, оскільки, як я вже сказав, працюємо під навантаженнями. У контрольних матчах вже граємо більше тайму, а це важкувато. Але в нас ще буде час на відпочинок, гадаю, ми підготуємося добре. У відсотках, думаю, команда готова на 75%, а решта 25 додадуться після відпочинку, – цитує Дубінчака офіційний сайт Динамо.
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