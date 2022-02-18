– Вышла хорошая игра, особенно во втором тайме, победили. В конце немного расслабились, ведь работаем под нагрузками, чувствовали, что было тяжело. До перерыва команда соперника нас хорошо прессинговала, но во втором тайме мы выровняли игру, начали использовать зоны и свободное пространство, поэтому удалось победить.

– Изучаете соперников на сборах, готовитесь к ним специально?

– Нет, мы работаем по своей программе и играем, с кем скажут.

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– Удалось ли в полной мере реализовать комбинации, которые наигрываете в тренировочном процессе?

– Мы старались их выполнять, а насколько хорошо это получалось, решит тренер, и мы обсудим это на теоретическом занятии. В общем, мне кажется, в большинстве своем мы справлялись.

– Вам доставалось от соперников, вы несколько раз оказывались на газоне, вам оказывали помощь врачи. Как сейчас себя чувствуете?

– Мне снова досталось в больное место. Но ничего страшного, это футбол. Сейчас чувствую себя нормально, поэтому, думаю, все будет хорошо.

– Придают ли победы на сборах психологическую уверенность перед возобновлением официальных матчей чемпионата?

– Конечно. Мы должны сохранять чемпионский настрой, побеждать в каждом матче. Должны вернуть себе чемпионство в этом сезоне.

– В какой функциональной готовности находится команда? Насколько вы уже готовы ко второй части сезона?

– Пока трудно сказать, поскольку, как я уже сказал, работаем под нагрузками. В контрольных матчах уже играем больше тайма, а это тяжеловато. Но у нас еще будет время для отдыха, думаю, мы подготовимся хорошо. В процентах, думаю, команда готова на 75%, а остальные 25 прибавятся после отдыха, – цитирует Дубинчака официальный сайт Динамо.

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