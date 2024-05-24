Защитник сборной Бельгии Артур Теате сейчас находится под вопросом из-за травмы в последнем матче сезона.

Теате травмировал лодыжку в матче против Ланса, из-за чего участие на Евро-2024 оказалась под угрозой. Впрочем, Артур активно взялся за восстановление от повреждения, которое не столь серьезное, как казалось, сообщает Het Nieuwsblad.

Италия внесла в предварительную заявку на Евро-2024 игрока, который пропустил сезон из-за дисквалификации

Отмечается, что Теате занимается под наблюдением врачей сборной Бельгии и может успеть до начала подготовки вместе со всей командой. Наставник "красных дьяволов" Доменико Тедеско объявит состав уже 28-го мая, а 1-го июня начнутся тренировочные сборы команды.

Куртуа узнал, сыграет ли на Евро-2024 против Украины – тренер Бельгии озвучил решение по голкиперу Реала

Отметим, что Теате сыграл за Ренн в 40 матчах сезона, в которых отметился 3 голами. Transfermarkt оценивает защитника в 20 млн евро.