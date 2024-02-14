Ротерхем приймав Халл Сіті в рамках 32-го туру. Господарі відкрили рахунок на 4-й хвилині, але по перерві пропустили двічі і програли.

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Камбек Халла запустив 22-річний Джейден Філоджен-Бідас. Вінгер "тигрів" перехопив передачу Ретбоуна, двічі прибрав його фінтами і рабоною закрутив у бік воріт. М'яч приземлився у сітці Ротерхема. На жаль, у польоті круглий зачепив голову Хамфріса, на якого записали автогол. Це не заважає Філоджену розривати мережі.

Додамо, що представник Халла у складі молодіжної збірної Англії конкурує з Україною у відборі на Євро-2025.

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