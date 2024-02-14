Ротерхэм принимал Халл Сити в рамках 32-го тура. Хозяева открыли счет на 4-й минуте, но после перерыва пропустили дважды и проиграли.

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Камбек Халла запустил 22-летний Джейден Филоджен-Бидас. Вингер "тигров" перехватил передачу Рэтбоуна, дважды убрал его финтами и рабоной закрутил в сторону ворот. Мяч приземлился в сетке Ротерхэма. К сожалению, в полете круглый задел голову Хамфриса, на которого записали автогол. Это не мешает Филоджену разрывать сети.

Добавим, что представитель Халла в составе молодежной сборной Англии конкурирует с Украиной в отборе на Евро-2025.

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