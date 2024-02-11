Джуд оформив дубль і допоміг Реалу розірвати Жирону у матчі лідерів Ла Ліги.

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Джоб намагався не відставати у своїй грі за Сандерленд. Беллінгем-молодший відзначився розкішним обвідним ударом у ворота Плімута. Більшість партнерів відразу побігли вітати 18-річного хавбека, але не Назарій Русин (15 номер у рукавичках). Українець чомусь ліниво побрів полем, ніби це його команда пропустила. Сандерленд переміг 3:1.

Нагадаємо, минулого літа обидва Беллінгеми змінили клуби. Джуд перейшов з Борусії Д в Реал за 100 млн євро+бонуси. Джоб молодший на 2 роки і поки залишається в тіні брата. Його трансфер з Бірмінгема обійшовся Сандерленду всього у 1,85 млн євро.

Jobe Bellingham scored, over to you Jude pic.twitter.com/krAi2or4J1 — Dr Yash  (@YashRMFC) February 10, 2024

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