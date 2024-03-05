"Домашнє поле – це перевага, і є речі, які ми використовуватимемо як перевагу. Я не можу розкривати деталі, але, безумовно, важливо, що ми можемо розраховувати на кількох досвідчених гравців. Нам потрібна не ейфорія, а спокій, і всі мають почати вірити у цю команду.

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Ахмедходжіч повертається, так. Я вже казав про це раніше – це дуже важливий момент. Я наполягав, і тепер дуже радий і задоволений, що мені вдалося якось розібратися. І з Анелем, і з Асоціацією, і з гравцями. Це хлопець, який повинен бути поруч, зараз і протягом багатьох років. Через цю ситуацію я дуже задоволений. Зробити це було нелегко. У Федерації ми всі маємо обов’язок зробити все можливе, щоб отримати кожного хлопця, який володіє якістю", – сказав Мілошевіч в ефірі Klix.

Нагадаємо, центрбек Шеффілд Юнайтед не грав за свою збірну майже рік. Загалом Ахмедходжіч провів у складі Боснії та Герцеговини 21 матч. Єдиний свій гол забив саме у ворота України, принісши балканцям нічию у відборі на ЧС-2022. Стиковий матч кваліфікації на Євро-2024 відбудеться 21 березня.

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