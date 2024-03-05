"Домашнее поле – это преимущество, и есть вещи, которые мы будем использовать как преимущество. Я не могу раскрывать детали, но, безусловно, важно, что мы можем рассчитывать на нескольких опытных игроков. Нам нужна не эйфория, а спокойствие, и все должны начать верить в эту команду.

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Ахмедходжич возвращается, да. Я уже говорил об этом раньше – это очень важный момент. Я настаивал, и теперь очень рад и доволен, что мне удалось как-то разобраться. И с Анелем, и с Ассоциацией, и с игроками. Это парень, который должен быть рядом, сейчас и на протяжении многих лет. Из-за этой ситуации я очень доволен. Сделать это было нелегко. В Федерации мы все обязаны сделать все возможное, чтобы получить каждого парня, который обладает качеством", – сказал Милошевич в эфире Klix.

Напомним, центрбек Шеффилд Юнайтед не играл за свою сборную почти год. В общем Ахмедходжич провел в составе Боснии и Герцеговины 21 матч. Единственный свой гол забил именно в ворота Украины, принеся балканцам ничью в отборе на ЧМ-2022. Стыковый матч квалификации на Евро-2024 состоится 21 марта.

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