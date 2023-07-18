Товариський матч

Панатінаїкос – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Гарсія, 57

У вівторок, 18 липня, Панатінаїкос зіграв свій останній контрольний матч перед зустріччю з СК Дніпро-1 у кваліфікації Ліги чемпіонів. Віце-чемпіон Греції поступився Райо Вальєкано з рахунком 0:1, єдиний м'яч у цій зустрічі був забитий на 57-й хвилині Альваро Гарсією. Він із четвертої спроби пробив воротаря ПАО Бріньйолі, який перед цим врятував свою команду після трьох ударів поспіль із близької відстані.

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Згідно з сайтом Sport24.gr, новачок команди Філіп Джурічіч грав у цій зустрічі на позиції десятого номера, тоді як екс-вінгер Шахтаря Бернард змістився на лівий фланг. Минулого сезону саме бразилець постійно грав під нападником.

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