Президент УАФ Андрій Шевченко дав інтерв'ю для La Gazzetta dello Sport. "Футбол 24" вибрав для вас найцікавіше з-поміж того, про що говорив очільник українського футболу.

Україна намагається жити

Ми провели два чемпіонати, попри війну, яка триває два з половиною роки. Вперше наша збірна також кваліфікувалася на Олімпійські ігри. У нас багато зруйнованих стадіонів, але ми чинимо опір, і є люди, які, як і раніше, інвестують у футбол. Для нас не існує виразу "ми не справляємося". Ми посилаємо сильний сигнал: Україна хоче жити і йти далі, вона не думає лише про спротив.

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Ви знаєте, що в Україні є матчі, які розпочалися у суботу, а закінчились у неділю? Десять хвилин, потім тривога, повернення у роздягальню, рестарт тощо. Але українці не здаються. Це послання, яке ми хочемо передати. Співпрацюючи з дружніми федераціями, ми даємо можливість розвиватися дітям та молодим тренерам.

Я освоюю нову професію. Мені цікаво створити систему, ми всюди стежимо за нашою молоддю. Нам потрібен персонал, який звертає увагу на все. Зараз багато наших хлопців грають за межами України, що сприяє їх зростанню.

Робота іноземних тренерів в Україні (наприклад Луческу) дуже сильно допомогла. Для нас це було благом. А потім настало велике покращення, коли багато наших футболістів поїхали грати за кордон. Хоча, коли йдеться про такі складні ліги, як італійська, потрібно бути обережним, особливо якщо ти дуже молодий.

Мені свого часу вдалося? У мене тоді вже були деякі результати, я забивав голи Реалу та Барселоні, і у мене був чудовий досвід з Динамо за спиною.

Євро-2024

Цілі на чемпіонат Європи? Пройти групу – думаю, це посильне завдання, а далі подивимося. Ми наймолодша команда на турнірі, але у нас є шанс. І у нас є велика мотивація, ми граємо за народ, який ніколи не здається.

Фаворити Євро-2024? Англія, Франція, Іспанія, Італія, яка має багато варіацій, Німеччина. Але також Бельгія, Хорватія та Австрія, дуже солідні, хороші команди. Ми (збірна України – прим.) думаємо про те, щоб пройти групу, а потім підемо крок за кроком.

Це покоління збірної України, повне варіацій, із двома дуже сильними воротарями. Але мені подобається саме здатність варіювати, і мені подобається, як тренер змушує команду грати. Звичайно, я не втручаюся в роботу Сергія Реброва. Я роблю все можливе, щоб забезпечити його всім необхідним, і наголошую, що пишаюся результатами нашої організації. Не запитуйте мене про технічні рішення. Зараз я думаю лише про рахунки й персонал.

Мілан і три українці для нього

Фонсека в Мілані? Я не знаю, офіційно це чи ні, але можу сказати, що Пауло добре попрацював в Україні і залишив свій слід. Він компетентна і порядна людина. Втім, я не знаю, які плани у Мілана. Вони оголосять про це, я гадаю.

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Після відходу Жиру підписання нового нападника здається мені логічним. Жиру – справжній перший бомбардир. Він досяг приголомшливих результатів у Мілані. Замінити його буде нелегко. Без нього нам знадобиться ще один справжній нападник, здатний гарантувати 16-17 голів.

Останнім часом проблема команди полягає в тому, що нападники мало забивають. Чи буде Лукаку правильним вибором? Ми знаємо характеристики Ромелу. Як я вже сказав, все залежить від того, як тренер має намір грати.

Яких українських гравців я б порекомендував? Багатьох із з них. Цингаков, Мудрик, Довбик...

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