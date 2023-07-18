Товарищеский матч

Панатинаикос – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Гарсия, 57

Во вторник, 18 июля, Панатинаикос сыграл свой последний контрольный матч перед встречей с СК Днепр-1 в квалификации Лиги чемпионов. Вице-чемпион Греции уступил Райо Вальекано со счётом 0:1, единственный мяч в этой встрече был забит на 57-й минуте Альваро Гарсией. Он с четвёртой попытки пробил вратаря ПАО Бриньоли, который перед этим спас свою команду после трёх ударов подряд с близкого расстояния.

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Согласно сайту Sport24.gr, новичок команды Филип Джуричич играл в этой встрече на позиции десятого номера, тогда как экс-вингер Шахтёра Бернард сместился на левый фланг. В прошлом сезоне именно бразилец постоянно играл под нападающим.

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