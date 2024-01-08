Онана перейшов у Марсель на правах оренди з можливістю подальшого викупу. Про це інформує офіційний сайт французького клубу. Це було зроблено в 24-й день народження камерунського хавбека.

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У складі Бешикташа в цьому сезоні Онана награв лише 188 хвилин у всіх турнірах. Проте, він добре знайомий з Лігою 1, адже раніше захищав кольори Ланса і Бордо. Жан покликаний замінити низку півзахисників Марселя, які вирушили на Кубок Африки виступати за свої національні збірні – сам Онана не отримав виклик на турнір від наставника збірної Камеруну Рігобера Сонга.

Раніше наставник Марселя Дженнаро Гаттузо зазначив, що клуб підписав Онана з його згоди. "Ми вибрали цього гравця, тому що він добре знає Лігу 1. Він зіграв багато матчів у чемпіонаті Франції і він нам допоможе", – зазначив тренер.

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