Онана перешёл в Марсель на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа. Об этом информирует официальный сайт французского клуба. Это было сделано в 24-й день рождения камерунского хавбека.

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В составе Бешикташа в этом сезоне Онана наиграл всего лишь 188 минут во всех турнирах. Тем не менее, он хорошо знаком с Лигой 1, ведь ранее защищал цвета Ланса и Бордо. Жан призван заменить ряд полузащитников Марселя, которые отправились на Кубок Африки выступать за свои национальные сборные – сам Онана не получил вызов на турнир от наставника сборной Камеруна Ригобера Сонга.

Ранее наставник Марселя Дженнаро Гаттузо отметил, что клуб подписал Онана с его согласия. "Мы выбрали этого игрока, потому что он хорошо знает Лигу 1. Он сыграл много матчей в чемпионате Франции и он нам поможет", – отметил тренер.

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