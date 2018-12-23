Суперник Шахтаря Айнтрахт хоче орендувати Роде

Півзахисник дортмундської Борусії Зебастіан Роде може повернутися до франкфуртського Айнтрахта на правах оренди.

"Орли" в зимове трансферне вікно можуть орендувати 28-річного хавбека, повідомляє kicker.

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За інформацією видання, що Айнтрахт і Роде не проти відновити співпрацю у другій половині сезону 2018/19. Раніше німець провів у складі франкфуртців 4 сезони.

Наразі Зебастіан має відчутні проблеми з ігровою практикою. Увесь минулий сезон він пропустив через складну травму паху, а в нинішньому провів лише 2 матчі за дубль Борусії Д у регіональній лізі.

Нагадаємо, що франкфуртський Айнтрахт є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі цієї стадії турніру відбудуться в лютому.

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