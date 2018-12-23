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Байєр офіційно звільнив Херрліха з посади головного тренера та призначив екс-наставника Ярмоленка

13:17 559 Читать на русском
Байєр офіційно звільнив Херрліха з посади головного тренера та призначив екс-наставника Ярмоленка
Петер Бос / Reuters

Леверкузенський Байєр оголосив про зміни на тренерському містку команди. Замість Хайко Херрліха "фармацевтів" тренуватиме Петер Бос.

55-річний нідерландський фахівець очолив Байєр, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відставка Херрліха сталася після перемоги леверкузенців над Гертою (3:1) у 17-му турі Бундесліги. Причина – невдалі результати команди в сезоні 2018/19. Наразі Байєр іде на дев'ятому місці в чемпіонаті.

Призначення Петера Боса відбулося попри набрані 3 очки через паузу в німецькій першості. Команди матимуть трохи більше трьох тижнів для підготовки до другої частини сезону.

Петер Бос зробив собі ім'я в амстердамському Аяксі, з яким дійшов до фіналу Ліги Європи-2016/17. Перед стартом минулого сезону він очолив дортмундську Борусію, запросив до команди українця Андрія Ярмоленка, але був звільнений у грудні 2017 року через нестабільні результати "джмелів".

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Байєр Байєр Німеччина Петер Бос Петер Бос Хайко Херрліх Хайко Херрліх
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