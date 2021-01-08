Не кожного дня випадає можливість зіграти проти чемпіона Іспанії – це розуміли і гравці Алькояно.

В 1/32 фіналу Кубка Іспанії ФК Алькояно обіграв представника Ла Ліги Уеску (2:1) і з нетерпінням очікував на жеребкування наступного раунду турніру.

Лунін дізнався суперника в потенційному дебютному матчі за Реал – результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії

Гравці зібрались разом для перегляду розподілу пар в онлайн-режимі. Коли стало відомо, що Алькояно зіграє з мадридським Реалом, футболісти скромної команди із Сегунди В вибухнули від щастя.

Поєдинки 1/16 фіналу Копа дель Рей пройдуть 16, 17, 20 та 21 січня. Варто відзначити, що ця зустріч може стати дебютною для українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Унікальна жінка-президент кидає виклик "мішкам" Ла Ліги – найбільших талантів проганяють за порушення моральних норм