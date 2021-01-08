Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Копа дель Рей 2020/21. Реал і Барселона розпочинають боротьбу за трофей. Результати жеребкування – в цій новині на "Футбол 24".

Жеребкування 1/16 фіналу Кубка Іспанії розпочалося о 14:00 за київським часом в штаб-квартирі Королівської федерації футболу. В боротьбу за трофей вступають Реал Мадрид, Реал Сосьєдад, Барселона та Атлетік Більбао, компанію яким склали ще 28 учасників. Вказані 4 команди незабаром розіграють Суперкубок Іспанії, тому не брали участі в попередніх двох раундах Копа дель Рей.

Атлетіко ганебно вилетів з Кубка Іспанії та інші результати

Мадридський Реал на цій стадії турніру зустрінеться з Алькояно – представником Сегунди B. Цей матч може стати дебютним офіційним поєдинком для Андрія Луніна за першу команду "вершкових". У чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів Тібо Куртуа є безумовним номером №1 для Зінедіна Зідана, який раніше натякав, що український кіпер отримає свій шанс саме в Кубку країни. Як відомо, в офіційних зустрічах Зідан ще не випускав Луніна на поле.

Зауважимо, що представники Прімери на цій стадії турніру не могли зіграти між собою. Один з фаворитів змагань вже припинив боротьбу за трофей – мадридський Атлетіко ганебно вилетів у 1/32 фіналу. Якраз із Корнельєю, яка вибила "матрацників", зустрінеться Барселона.

Поєдинки 1/16 фіналу Копа дель Рей пройдуть 16, 17, 20 та 21 січня. Дана стадія турніру складається з одного матчу.

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