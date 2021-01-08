Не каждый день выпадает возможность сыграть против чемпиона Испании – это понимали и игроки Алькояно.

В 1/32 финала Кубка Испании ФК Алькояно обыграл представителя Ла Лиги Уэску (2:1) и с нетерпением ожидал жеребьевки следующего раунда турнира.

Лунин узнал соперника в потенциальном дебютном матче за Реал – результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании

Игроки собрались вместе для просмотра распределения пар в онлайн-режиме. Когда стало известно, что Алькояно сыграет с мадридским Реалом, футболисты скромной команды из Сегунды В взорвались от счастья.

Поединки 1/16 финала Копа дель Рей пройдут 16, 17, 20 и 21 января. Стоит отметить, что эта встреча может стать дебютной для украинского голкипера Реала Андрея Лунина.

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