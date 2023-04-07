Суперник молодіжної збірної України залишився без тренера – переможець Ліги чемпіонів проміняв Євро на рідний клуб
Хорватський фахівець Ігор Бішчан вирішив змінити роботу.
Динамо Загреб на своєму сайті оголосило про призначення нового головного тренера. Команду очолив наставник молодіжної збірної Хорватії Ігор Бішчан.
"Хотів би щоб наші хлопці грали на Олімпіаді": легенда Динамо поділився мріями щодо збірної України U-21
Деталі угоди із 44-річним фахівцем не розголошуються.
Нагадаємо, Бішчан – вихованець Динамо З, в якому розпочинав і завершував кар'єру гравця. Виступав також за Панатінаїкос та Ліверпуль, з яким у 2005 році став переможцем Ліги чемпіонів. З 2019-го очолював молодіжку Хорватії, яку двічі поспіль виводив на чемпіонат Європи.
До слова, Ховатія – суперник збірної України U-21 у груповому етапі цьогорічного Євро-2023, який стартує 21 червня. Окрім "картатих", протистояти "синьо-жовтим" на континентальній першості будуть Іспанія та Румунія.
Україна не їде на Євро: нищівне фіаско U-19 – назріло серйозне питання до УАФ