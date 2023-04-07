Динамо Загреб на своєму сайті оголосило про призначення нового головного тренера. Команду очолив наставник молодіжної збірної Хорватії Ігор Бішчан.

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Деталі угоди із 44-річним фахівцем не розголошуються.

Нагадаємо, Бішчан – вихованець Динамо З, в якому розпочинав і завершував кар'єру гравця. Виступав також за Панатінаїкос та Ліверпуль, з яким у 2005 році став переможцем Ліги чемпіонів. З 2019-го очолював молодіжку Хорватії, яку двічі поспіль виводив на чемпіонат Європи.

До слова, Ховатія – суперник збірної України U-21 у груповому етапі цьогорічного Євро-2023, який стартує 21 червня. Окрім "картатих", протистояти "синьо-жовтим" на континентальній першості будуть Іспанія та Румунія.

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