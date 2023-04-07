Динамо Загреб на своем сайте объявило о назначении нового главного тренера. Команду возглавил наставник молодежной сборной Хорватии Игор Бишчан.

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Детали соглашения с 44-летним специалистом не разглашаются.

Напомним, Бишчан – воспитанник Динамо З, в котором начинал и завершал карьеру игрока. Выступал также за Панатинаикос и Ливерпуль, с которым в 2005 году стал победителем Лиги чемпионов. С 2019-го возглавлял молодежку Хорватии, которую дважды подряд выводил на чемпионат Европы.

К слову, Ховатия – соперник сборной Украины U-21 в групповом этапе нынешнего Евро-2023, который стартует 21 июня. Кроме "клетчатых" противостоять "сине-желтым" на континентальном первенстве будут Испания и Румыния.

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