"Зараз ресурсів не так багато, як й в усій країні. Треба дивитися не на саму картинку, а максимально робити те, що ми можемо робити на цей час.

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Довіртеся мені, ми робитимемо все, щоб дати нашій молодіжній збірній можливість добре підготуватися. Я дуже хотів би, щоб наші хлопці грали на Олімпіаді. Щоб нас було не троє-четверо, а ще були олімпійські чемпіони. Дуже б цим пишався", – розповів Михайличенко в програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, що Олексій Михайличенко у складі збірної СРСР в 1988 році здобував золото на Олімпіаді. За свою кар'єру Михайличенко встиг пограти за Динамо, Сампдорію, Рейнджерс та вигравав чемпіонат Італії, Кубок кубків, 5 разів ставав чемпіоном Шотландії, 3 рази вигравав Кубок Шотландії, 2 Кубка Ліги, тричі вигравав чемпіонат СРСР та стільки ж Кубок СРСР.

Зазначимо, що цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023 (U-21), що проходитиме в період із 21 по 8 червня.

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