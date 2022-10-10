Ліга 1, 10 тур

Монпельє – Монако – 0:2

Голи: Емболо, 45+1, Боаду, 80

Анже – Страсбур – 2:3

Голи: Юну, 11, Блажіч, 87 – Гамейро, 7, Блажіч, 33 (аг), Діалло, 58

Брест – Лор'ян – 1:2

Голи: дель Кастільйо, 17 – Моффі, 24, 53

Клермон – Осер – 2:1

Голи: Хауї, 55, Куей, 58 – Жубаль, 90+1

Ніцца – Труа – 3:2

Голи: Віті, 2, Делор, 37, Пепе, 50 – Шавалерен, 82, Конте, 90

Ренн – Нант – 3:0

Голи: Гуїрі, 26, Тер'є, 80, Дуе, 84

Вилучення: Родон, 88 (Р)

Лілль – Ланс – 1:0

Гол: Девід, 44 (пен.)

Монако здолав Монпельє, продовживши свою переможну серію в чемпіонаті до 6 турів поспіль. Наразі цього вистачило лише для п'ятої сходинки, а от сенсаційний Лор'ян вирвався на другу! "Мерлузові" також виграли 6 матчів поспіль і тепер є головними переслідувачами ПСЖ – до чемпіона всього одне очко. Лор'ян веде за собою нігерйський нападник Терем Моффі, який оформив дубль і наздогнав у списку бомбардирів Неймара та Мбаппе – у всіх по 8 голів.

Страсбур вимучив першу перемогу в сезоні, перестрілявши Анже. 35-річний Гамейро досі забиває, а захисник Міха Блажіч оформив своєрідний дубль – спочатку вразив власні ворота, а потім чужі. Осер відверто забуксував. Новачок еліти дуже гідно розпочав сезон, але в останніх 6 турах набрав лише одне очко. Цього разу слабкою формою бургундців скористався Клермон.

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Ніцца ледь не розгубила 3:0 проти Труа. Пепе і компанія нищили суперника до 50-ї хвилини, але під завісу зустрічі змусили своїх фанатів понервувати. Ренн закріпив успішний тиждень розгромом Нанта. Знову відзначилися Тер'є та Дуе – саме цей дует у четвер поховав Динамо, а тепер влаштував концерт на внутрішній арені. "Червоно-чорні" з хорошим настроєм підійдуть до повторного протистояння з українцями (13 жовтня).

Лілль Паулу Фонсеки та Ісмаїлі демонструє просто ідеальні гойдалки, чергуючи поразки з перемогами 8 турів поспіль. У 10-му настала черга підійматися вгору і долати Ланс завдяки єдиному голу Девіда з пенальті.

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