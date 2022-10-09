Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Петера Боса, якого замінив переможець ЧС-1998 та Євро-2000. Контракт розрахований до 30 червня 2024 року.

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Попереднім місцем роботи Блана був Аль-Райян, який він покинув взимку цього року. У Європі француз не тренував з 2016-го, коли його звільнив ПСЖ. Також в його кар'єрі була рідна національна збірна та яскравий Бордо, який він приводив до чемпіонства у сезоні 2008/09.

Додамо, що Ліон потужно розпочав нову кампанію, але в останніх 5 турах набрав жалюгідне очко і звалився в середину таблиці. За "ткачів" виступає вінгер Тете, якого орендували з Шахтаря.

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