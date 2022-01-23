Суперник Динамо зганьбився ударом за межі стадіону
Поєдинок проти Расінга з Люксембурга запам'ятався не лише розгромною перемогою Динамо, але й дуже невдалим ударом представника суперників.
Динамо оформило зручну перевагу до кінця першого тайму, а Расінг втратив можливість скоротити відставання перед завершенням першої половини.
Динамо – Расінг – 4:0 – відео голів і огляд матчу
Після розіграшу кутового м'яч відскочив на лінію штрафного до Жерара Мерша, який в дотик пробив по воротах Георгія Бущана. Вийшло вкрай невдало – після удару сфера полетіла за межі стадіону.
До слова, поєдинок завершився розгромною перемогою Динамо (4:0). Наступний спаринг киян запланований на 25 січня. Суперником стане іспанська Мурсія.
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