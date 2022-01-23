Поєдинок проти Расінга з Люксембурга запам'ятався не лише розгромною перемогою Динамо, але й дуже невдалим ударом представника суперників.

Динамо оформило зручну перевагу до кінця першого тайму, а Расінг втратив можливість скоротити відставання перед завершенням першої половини.

Динамо – Расінг – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Після розіграшу кутового м'яч відскочив на лінію штрафного до Жерара Мерша, який в дотик пробив по воротах Георгія Бущана. Вийшло вкрай невдало – після удару сфера полетіла за межі стадіону.

До слова, поєдинок завершився розгромною перемогою Динамо (4:0). Наступний спаринг киян запланований на 25 січня. Суперником стане іспанська Мурсія.

Динамо легко обіграло Расінг – другий поспіль розгром від команди Луческу