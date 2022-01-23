Соперник Динамо опозорился ударом за пределы стадиона
Поединок против Расинга из Люксембурга запомнился не только разгромной победой Динамо, но и очень неудачным ударом представителя соперников.
Динамо оформило удобное преимущество к концу первого тайма, а Расинг упустил возможность сократить отставание перед завершением первой половины.
Динамо – Расинг – 4:0 – видео голов и обзор матча
После розыгрыша углового мяч отскочил на линию штрафного к Жерару Мершу, который в касание пробил по воротам Георгия Бущана. Вышло крайне неудачно – после удара сфера улетела за пределы стадиона.
К слову, поединок завершился разгромной победой Динамо (4:0). Следующий спарринг киевлян запланирован на 25 января. Соперником станет испанская Мурсия.
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