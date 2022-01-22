Динамо розбило Расінг Люксембург у другому спарингу на зборах. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

"Біло-сині" ще в першому таймі оформили комфортну перевагу – Шапаренко віддав на хід Кулачу, який увірвався у штрафний та пробив повз голкіпера.

Динамо легко обіграло Расінг – другий поспіль розгром від команди Луческу

До перерви Динамо забило ще двічі: спочатку Вербіч головою замкнув зрячу передачу Гармаша з флангу, а Циганков через 2 хвилини довів рахунок до розгромного. Крапку в матчі поставив Бражко, який перехопив передачу захисника та закотив м'яч фактично у порожні ворота.

Наступний спаринг киян запланований на 25 січня. Суперником стане іспанська Мурсія.