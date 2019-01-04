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Суперник Динамо у Лізі Європи Олімпіакос підписав форварда збірної Греції

09:33 1008 Читать на русском
Суперник Динамо у Лізі Європи Олімпіакос підписав форварда збірної Греції
Георгіос Мазурос / ФК Олімпіакос

Нападник Паніоніос Георгіос Мазурос захищатиме кольори Олімпіакоса.

Грецький клуб у клубному Twitter оголосив про трансфер форварда Георгіоса Мазуроса. У поточному сезоні Мазурос зіграв за Паніоніос 16 поєдинків, забив 7 голів та віддав 1 гольову передачу.

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До слова, у Мазуроса на рахунку 1 матч за збірну Греції.

Нагадаємо, що вчора Олімпіакос підписав нападника Франко Сольдано, від якого відмовився наставник киян Олександр Хацкевич. Схоже, що і Мазурос, і Сольдано потраплять до заявки команди у Лізі Європи.

Таким чином, напевно, обидва футболісти зможуть взяти участь в очних матчах проти Динамо у 1/16 фіналу Ліги Європи, які відбудуться у лютому.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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