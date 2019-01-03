Форвард Сольдано, від якого відмовився Хацкевич, офіційно перейшов в Олімпіакос

Суперник Динамо у Лізі Європи Олімпіакос підсилився аргентинським нападником.

Грецький клуб на своїй сторінці у Twitter оголосив про підписання контракту з форвардом Уніона Санта-Фе Франко Сольдано. Про фінансові деталі та термін контракту поки не повідомляється.

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Раніше повідомлялось, що контракт буде розрахований на 4,5 роки, а Олімпіакос заплатить 750 тисяч євро за 75% прав на форварда (інші 25% належать самому футболістові).

У нинішньому сезоні Сольдано провів за Уніон 15 матчів у всіх турнірах, забивши в них 2 голи.

До слова, влітку цього року Сольдано міг опинитися в Динамо, однак від ідеї покупки цього нападника відмовився головний тренер киян Олександр Хацкевич. Зазначимо, що футболіст зможе зіграти в очних матчах проти київського клубу в 1/16 фіналу Ліги Європи, які відбудуться у лютому.

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