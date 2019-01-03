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"Якби у Динамо існувала така команда, як у 80-х...": легендарний грецький форвард оцінив шанси киян проти Олімпіакоса

15:30 0 Читать на русском
"Якби у Динамо існувала така команда, як у 80-х...": легендарний грецький форвард оцінив шанси киян проти Олімпіакоса
Євстафій Пехлеваніді

Знаменитий грецький бомбардир Кайрата 80-х, автор найшвидшого голу в історії чемпіонатів СРСР Євстафій Пехлеваніді прокоментував майбутнє протистояння Динамо та Олімпіакоса в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Чи пройдуть українці Олімпіакос? Якби у Динамо існувала така команда, проти якої я грав у 80-х, був би впевнений у цьому, – каже Євстафій Пехлеваніді у розмові з "Футбол 24". – Зараз же шанси 50 на 50. У Греції вболіваю за АЕК, який українці пройшли в минулому розіграші Ліги Європи. Було прикро.

Хоча до Динамо антагонізму не відчуваю. З хлопцями зустрічалися, жартували. Найбільше товаришував із Сашком Хапсалісом – ми обоє греки. А з Сашком Заваровим – однолітки. Привіт Сашкові, Володі Безсонову, Ігорю Бєланову і Вані Яремчуку. Всіх їх пам'ятаю і поважаю".

Читайте повну версію інтерв'ю "Футбол 24": "Перемогу над Динамо відзначали до ранку". Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-ій секунді матчу

Євстафій Пехлеваніді мешкає у Греції упродовж останніх 29-ти років. Перед еміграцією на територію своїх предків він виступав за казахський Кайрат, ставши найкращим бомбардиром цього клубу в історії Вищої ліги СРСР.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
42
дн
:
4
год
:
24
хв
Динамо
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