Суперник Динамо підсилився зіркою французької першості
07:30 - Читать на русском
Нападник Амін Гуїрі продовжить кар'єру в складі майбутнього суперника Динамо в Лізі Європи.
Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер форварда Аміна Гуїрі з Ніцци.
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Контракт француза розрахований на 5 років, а перехід обійшовся у 28 млн євро. Слід зазначити, що Ренн став одним з суперників Динамо в групі B Ліги Європи.
У минулому сезоні Гуїрі відіграв за Ніццу 43 поєдинки, в яких відзначився 12 голами та 10 голами. Також Амін пограв за усі юнацькі та молодіжні збірні Франції.
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