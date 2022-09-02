Соперник Динамо усилился звездой французского первенства
07:30 - Читати українською
Нападающий Амин Гуири продолжит карьеру в составе будущего соперника Динамо в Лиге Европы.
Ренн на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Амина Гуири из Ниццы.
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Контракт француза рассчитан на пять лет, а переход обошелся в 28 млн евро. Стоит отметить, что Ренн стал одним из соперников Динамо в группе B Лиги Европы.
В прошлом сезоне Гуири отыграл за Ниццу 43 поединка, в которых отличился 12 голами и 10 голами. Также Амин поиграл за все юношеские и молодежные сборные Франции.
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