Ренн на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда Амина Гуири из Ниццы.

Соперник Динамо намерен подписать одного из сенсационных лидеров чемпионата Франции

Контракт француза рассчитан на пять лет, а переход обошелся в 28 млн евро. Стоит отметить, что Ренн стал одним из соперников Динамо в группе B Лиги Европы.

В прошлом сезоне Гуири отыграл за Ниццу 43 поединка, в которых отличился 12 голами и 10 голами. Также Амин поиграл за все юношеские и молодежные сборные Франции.

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