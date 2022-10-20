Декілька днів тому компанія, яка займається підтримкою та розвитком проекту Суперліги A22 Sports Management, призначила німця Бернд Райхарт на посаду генерального директора. З того часу Райхарт розпочав збір даних та визначення стратегії з приводу запуску проекту Суперліги.

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Згідно з The Times, європейські клуби отримали від керівників проекту листа, в якому АПЛ була представлена ​​в негативному світлі. Суперліга вбачає в АПЛ головну загрозу: їй не подобається кількість олігархів, які "заполонили" керівні посади низки клубів, а також доходи цих самих клубів, які стрімко зростають.

У листі також сказано, що АПЛ перевершує за потужністю та фінансами всі інші топові європейські ліги разом узяті, а в Лізі чемпіонів "дедалі більше домінують англійські клуби, що підтримуються хедж-фондами, державними інвестиційними фондами, шейхами та олігархами".

Тим самим Суперліга вважає, що АПЛ вже стала глобальною Суперлігою.

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