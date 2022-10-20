Суперліга вбачає в АПЛ головну загрозу
Керівництво Суперліги стурбоване зростанням витрат АПЛ та кількістю олігархів, які володіють клубами.
Декілька днів тому компанія, яка займається підтримкою та розвитком проекту Суперліги A22 Sports Management, призначила німця Бернд Райхарт на посаду генерального директора. З того часу Райхарт розпочав збір даних та визначення стратегії з приводу запуску проекту Суперліги.
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Згідно з The Times, європейські клуби отримали від керівників проекту листа, в якому АПЛ була представлена в негативному світлі. Суперліга вбачає в АПЛ головну загрозу: їй не подобається кількість олігархів, які "заполонили" керівні посади низки клубів, а також доходи цих самих клубів, які стрімко зростають.
У листі також сказано, що АПЛ перевершує за потужністю та фінансами всі інші топові європейські ліги разом узяті, а в Лізі чемпіонів "дедалі більше домінують англійські клуби, що підтримуються хедж-фондами, державними інвестиційними фондами, шейхами та олігархами".
Тим самим Суперліга вважає, що АПЛ вже стала глобальною Суперлігою.
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