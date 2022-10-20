Найгірша команда Ла Ліги – Ельче – приймала Реал. В основі "вершкових" знову (вже вшосте поспіль) у старті вийшов український голкіпер Андрій Лунін, для якого цей матч, цілком ймовірно, може стати останнім на тривалий час – Анчелотті напередодні анонсував повернення Тібо Куртуа, який відновлювався після травми.

Лунін знову в основі: онлайн-трансляція матчу Ельче – Реал

"Біло-зелені" протримались лише п'ять хвилин. Свіжоспечений володар "Золотого м'яча" Карім Бензема легко замкнув простріл від Вінісіуса. Однак арбітр вирішив відібрати гол у Реала, зафіксувавши офсайд.

На 11-й хвилині вищезгадані персонажі розіграли подібну комбінацію, але під удар Каріма кинувся захисник. Проте атака продовжилась і Вальверде потужним ударом увігнав сферу з лінії штрафного у лівий кут. Цікаво, що у поточному сезоні жоден з гравців топ-5 ліг Європи не забив стільки голів з-за меж штрафного майданчика, скільки реалізував Вальверде (за цим показником він зрівнявся з Джеймсом Меддісоном з Лестера, у якого також три влучних удари).

За трохи Родріго увірвався з м'ячем у карний майданчик, потрапив у жорна двох захисників і впав – арбітр пенальті не дав.

В середині тайму Реал забив вдруге: Алаба з лівого флангу змістився в центр, обігрався з Вальверде, віддав на Бензема, отримав у штрафному пас у відповідь і пробив повз Бадію. Однак, знову триклятий офсайд і рахунок залишився без змін.

Лунін вперше по-справжньому приклався до м'яча лише на 29 хвилині: Меркау вирішив пробити з лівого флангу у дальній кут і Андрій у стрибку пальцями зачепив сферу і перевів її на кутовий. За мить він виконав другий сейв, впевнено забравши м'яч після удару по центру. В Ельче мало що виходило, команда не вдавалась до пресингу, а Реал не особливо форсував події, вичікуючи на свій шанс.

За 5 хвилин до завершення матчу господарі могли відігратись – Моренте з правого флангу небезпечно пробивав, але Алаба встиг заблокувати і винести на кутовий. М'яч після навісу зі стандарту Лунін кулаками легко вибив у поле.

Вже на перших секундах другої сорокап'ятихвилинки Реал ледь не пропустив: Бойє впритул розстрілював Луніна, але пробив вище воріт – українець навряд чи встиг би зреагувати. У відповідь Бензема розрядив свою гармату з дальної дистанції – кіпер Ельче у стрибку парирував. Відчувалось, що у роздягальні Хорхе Альмірон мав серйозну розмову зі своїми підопічними – футболісти хвилин десять бігали мов навіжені. Реал зумів правильно відреагувати і різко додав. Чергова швидка атака – Бензема грудьми зупинив сферу після навісу з лівого флангу і потужно пробив. Однак VAR втретє скасував взяття воріт.

На 70-й хвилині Лунін врятував Реал від гола, видавши чудовий сейв – українець зреагував на удар головою впритул від Клерка і виніс на кутовий. Розкішна гра від нашого співвітчизника. Загалом гра Луніна справила дуже хороше враження. Українець в останніх матчах здобув такий необхідний досвід в офіційних матчах і відчувалось, як його позамежна впевненість передавалась на інших гравців. Андрій отримав за свою гру другу оцінку в команді (7,7 бала) – вище лише у Бензема (7,8 бала).

Great save from Lunin



Real Madrid still trying to seal this match after 3 disallowed goals.



pic.twitter.com/isqTD9JjWw — Alaa Jaballi (@AlaaJaballi) October 19, 2022

За 15 хвилин до завершення матчу Бензема таки забив свій п'ятий гол у Ла Лізі у поточному сезоні. Цього разу без офсайду. Француз з лінії штрафного відпасував на Родріго, отримав елегантний пас п'ятою у відповідь і прошив Бадію.

За хвилину до завершення основного часу забив і Асенсіо, який вийшов на заміну. Отримавши пас від Родріго у центрі штрафного, від впіймав кіпера на протиході і зробив рахунок розгромним. Перемога дозволила Реалу закріпитись на першій сходинці – перевага над Барселоною збільшилась до 6 очок (свій матч 10-го туру з Вільяреалом "блаугранас" проведуть у четвер, 20 жовтня).

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