Несколько дней назад компания, занимающаяся поддержкой и развитием проекта Суперлиги A22 Sports Management, назначила немца Бернд Райхарт на пост генерального директора. С тех пор Райхарт приступил к сбору данных и определении стратегии по поводу запуска проекта Суперлиги.

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Согласно The Times, европейские клубы получили от руководителей проекта Суперлиги письмо, в котором АПЛ была представлена в негативном свете. Суперлига видит в АПЛ главную угрозу: ей не нравится количество олигархов, "заполонивших" руководящие должности ряда клубов, а также стремительно растущие доходы этих самых клубов.

В письме также сказано, что АПЛ превосходит по мощи и финансам все другие топовые европейские лиги вместе взятые, а в Лиге чемпионов "все больше доминируют английские клубы, поддерживаемые хедж-фондами, государственными инвестиционными фондами, шейхами и олигархами".

Тем самым Суперлига считает, что АПЛ уже стала глобальной Суперлигой.

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