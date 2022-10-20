Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас 27 жовтня скликає позачергове зібрання клубів Прімери і Сегунди, повідомляє COPE.

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Керівництво ліги невдоволене останніми правками, які були внесені у іспанський Закон про спорт. Оновлена версія дозволяє клубам одночасно брати участь у національних першостях і Суперлізі. Тебас і боси абсолютної більшості команд стурбовані, що через це під загрозою опиниться угода з інвестиційним фондом CVC, яка мала принести близько 2 млрд євро.

Проти оновлення закону виступають 39 із 42 учасників Прімери та Сегунди – всі, окрім Реала, Барселони та Атлетіка. Якщо проект закону не переглянуть, то вже 28 жовтня може початися справжній бунт, і команди відмовляться виходити на поле у національних змаганнях.

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