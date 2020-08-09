Суперкубок Польщі офіційно скасований – команда Дитятьєва мала протистояти чинному чемпіону

Поєдинок за Суперкубок Польщі між Краковією та Легією скасований через коронавірус.

Поєдинок за Суперкубок Польщі скасований через виявлений коронавірус в одного з працівників Легії, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу.

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Зазначимо, що сезон в Польщі повинен був початися матчем за Суперкубок, проте в Федерації прийняли рішення про скасування матчів заради мінімізації ризику поширення вірусу в клубах, які беруть участь в єврокубках.

До слова, чемпіонат Польщі завершився в кінці травня. Тріумфатором стала Легія, на другому місці фінішував Пяст Глівіце, а топ-3 замкнув вроцлавський Шльонськ.

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