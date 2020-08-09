toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Суперкубок Польши официально отменен – команда Дитятьева должна была противостоять действующему чемпиону

9 августа 23:38 - Читати українською
Суперкубок Польши официально отменен – команда Дитятьева должна была противостоять действующему чемпиону
Алексей Дитятьев / фото из открытых источников

Поединок за Суперкубок Польши между Краковией и Легией отменен из-за коронавируса.

Поединок за Суперкубок Польши отменен из-за обнаруженного коронавируса у одного из работников Легии, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

Пластун получил ужасную травму в матче за Гент – защитнику зашивали пенис

Отметим, что сезон в Польше должен был начаться матчем за Суперкубок, однако в Федерации приняли решение об отмене матчей ради минимизации риска распространения вируса в клубах, участвующих в еврокубках.

К слову, чемпионат Польши завершился в конце мая. Триумфатором стала Легия, на втором месте финишировал Пяст Гливице, а топ-3 замкнул вроцлавский Шленск.

Яремчук попадал в штанги, Безус спасал, Пластун забил и пострадал от своего партнера – Гент проиграл первый матч сезона

blog_ava
Луческу усилит Динамо форвардом из Бундеслиги, – СМИ
9 августа
10848
Теги
Мир Украинцы за рубежом Алексей Алексей Дитятьев Легия Легия Краковия Краковия Польша
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
27
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?