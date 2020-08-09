Суперкубок Польши официально отменен – команда Дитятьева должна была противостоять действующему чемпиону

Поединок за Суперкубок Польши между Краковией и Легией отменен из-за коронавируса.

Поединок за Суперкубок Польши отменен из-за обнаруженного коронавируса у одного из работников Легии, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

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Отметим, что сезон в Польше должен был начаться матчем за Суперкубок, однако в Федерации приняли решение об отмене матчей ради минимизации риска распространения вируса в клубах, участвующих в еврокубках.

К слову, чемпионат Польши завершился в конце мая. Триумфатором стала Легия, на втором месте финишировал Пяст Гливице, а топ-3 замкнул вроцлавский Шленск.

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