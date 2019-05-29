"Суми наче існують, а за рішенням КДК – ні, ми – міраж", – тренер команди Лутков

Головний тренер Сум Олег Лутков розповів, що не знає майбутнього команди.

"Ділитися особливо нічим. Дограємо чемпіонат, готуємось до перехідних матчів, судячи з того, що мені зараз скинули. По-моєму, потрапляємо на Черкащину-Академію.

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У мене совість чиста. Я хоч спати спокійно буду, ми не граємо в ці ігри. Так, ми так граємо зараз, але не заробляємо на цьому. Це можу сказати чітко і відкрито на всю країну.

За постановою команда як би є, рішенням КДК команди як би немає. Ми – міраж. Начебто є, а начебто нас немає. Що буде далі – теж не знаю", – поділився Лутков на післяматчевій прес-конференції, передає YouTube-канал Руха.

Рух став другою командою в історії, яка змогла забити десять і більше м'ячів у матчі Першої ліги