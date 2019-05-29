"Сумы будто существуют, а по решению КДК – нет, мы – мираж", – тренер команды Лутков

Главный тренер Сум Олег Лутков рассказал, что не знает будущего команды.

"Делиться особо нечем. Доигрываем чемпионат, готовимся к переходным матчам, судя по тому, что мне сейчас сбросили. По-моему, попадаем в Черкащину-Академию.

Кучук – об игре против Сум: Нельзя допускать, чтобы происходили такие матчи

У меня совесть чиста. Я хоть спать спокойно буду, мы не играем в эти игры. Да, мы так играем сейчас, но не зарабатываем на этом. Это могу сказать четко и открыто на всю страну.

По постановлению команда как бы есть, решением КДК команды как бы нет. Мы – мираж. Вроде есть, а вроде нас нет. Что будет дальше – тоже не знаю", – поделился Лутков на послематчевой пресс-конференции, передает YouTube-канал Руха.

Рух стал второй командой в истории, которая смогла забить десять и более мячей в матче Первой лиги