Кучук – про гру проти Сум: Не можна допускати, аби відбувались такі матчі

Головний тренер Руха Леонід Кучук прокоментував розгромну перемогу над Сумами (10:1).

"Трохи сумно, що такий матч був. Взагалі не хочу про нього говорити. Ви самі розумієте чому. Перед грою були дзвінки з федерації. Чесно, я б цей матч не грав, його нема чого обговорювати.

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Хочеться обтруситись після такого, а братам Баранцям та команді хочу подякувати за другу половину сезону.

Цей матч ми винесемо за рамки, як я його виніс за рамки своєї кар'єри. У нас на тренуванні є більш цікаві моменти, ніж в цьому матчі. Не можна допускати, щоб гралися такі матчі", – сказав Кучук на післяматчевій прес-конференції, передає YouTube-канал Руха.

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